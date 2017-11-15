Lapseki'de Altın Madenciliği Faaliyetleri

Lapseki ilçesinde faaliyet gösterecek altın madenciliği faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Yüksek Kimya Mühendisi Hayri Öğüt, Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, madenden 10 yılda 12 ton altın üretileceğini söyledi.



Bunun aylık 1,2 ton altına tekabül ettiğini belirten Öğüt, "Bu süre boyunca bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar yaratacak altın ve gümüş madeni, ekonomiye 475 milyon liralık yatırım ve 2 milyar liralık katma değer yaratacak." dedi.



İşletme Müdürü Çağrı Ökten ise madenin kimyasal arıtma, susuzlaştırma ve geçirimsiz katı atık depolama alanı ile dünyada en yüksek seviyede güvenlik önleminin alındığı nadir madenlerden olduğunu vurguladı.



Ökten, ayrıca madencilik yapılacak bölgenin hava, su, toprak, hayvan ve bitkisel yapısının incelendiği ve bu yapının madencilik faaliyeti devam ederken ve faaliyetlerin bitiminde yapılacak rehabilitasyon çalışmalarından sonra da korunacağını kaydetti.



Toplantıya Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Abalı ile çok sayıda vatandaş katıldı.