Lapseki'de Adres ve Bina Numaraları Güncelleniyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde mahalle, cadde ve sokaklarda yer alan tabelalar ile kapı numaraları güncelleniyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından adres ve numaralara ilişkin yönetmelik kapsamında sürdürülen çalışmalarda elde edilen veriler Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) yükleniyor. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre sağlık, eğitim, güvenlik hizmetleri gibi birçok alanda ulusal adres veri tabanında adres güncelliğinin sağlanması hedefleniyor. Özel firma yetkilileri tarafından yürütülen çalışmalarda uydudan alınan koordinatlar doğrultusunda ilçedeki cadde, mahalle ve sokaklarda güncellemeler sürdürülüyor. - ÇANAKKALE