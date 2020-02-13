Lapseki'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
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Lapseki'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, şüpheli 2 araçta yapılan aramalarda toplam 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

13.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:18
Lapseki'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

'nin ilçesinde, şüpheli 2 araçta yapılan aramalarda toplam 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Lapseki'de bulunan 2 şüpheli araçta arama yapıldı. 16 AEG 082 ve 16 YCA 42 plakalı araçlarda yapılan arama neticesinde 16 AEG 082 plakalı araçta 200 adet boş filtre makaron, bin 900 adet mavi kutuların içerisinde de toplamda 380 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Her iki araç sürücüsü olan R.Y. ve A.Y. isimli şahıslar cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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