Lapseki Belediyesinden Kadınlar Gününe özel şehitlik gezisi

Lapseki Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlara özel şehitlik gezisi düzenlendi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri ziyaretleri iki yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştiremediklerini söyledi.

Bu yıl 20 otobüs ile ilçede yaşayan kadınları Gelibolu Yarımadası'na gönderdiklerini belirten Yılmaz, "Lapseki Belediyesi olarak, Şehitler Abidesi'nde, 253 bin şehidimizin huzurunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, kurtuluş mücadelesinde, Türk askeri ile cephede omuz omuza savaşan, kahraman Türk kadınlarımızdan olan, Erzurumlu Nene Hatunu, Cumhuriyet tarihinin ilk İstiklal Madalyası'nı kazanan Nezahat Onbaşı'yı, Kara Fatma'yı, Kılavuz Hatice'yi, Erkek Halime'yi ve daha ismini sayamadığım nice kadın kahramanlarımızı ve kahraman yiğitleri dünyaya getiren kadınlarımızı şühedanın huzurunda saygıyla anmak için toplandık." dedi.

Konuşmanın ardından kadınlar Lapseki'den Gelibolu yarımadasına uğurlandı.