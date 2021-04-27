Lapseki Belediyesinden her gün 200 kişiye yemek ikramı
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Lapseki Belediyesinden her gün 200 kişiye yemek ikramı

Lapseki Belediyesinden her gün 200 kişiye yemek ikramı
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Lapseki Belediyesi tarafından her gün 200 kişiye yemek ikramı yapılıyor.

Lapseki Belediyesi tarafından her gün 200 kişiye yemek ikramı yapılıyor.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye aşevini ziyaret edip, birim sorumlusu Gıda Mühendisi Sinem Acar'dan bilgi aldı.

Her gün 200 kişilik yemek üretimi yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, personelinin büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

Yemeklerin kalori değerlerine göre standartlara ve hijyen kurallara dikkat edilerek yapıldığını ifade eden Eyüp Yılmaz, şöyle konuştu:

"Günlük olarak her gün 4 çeşit yemek veriyoruz. Çorbasıyla, sulu yemeğiyle, pilav ve ye makarnası, tatlısıyla, salatasıyla birlikte her gün 4 çeşit yemek veriliyor. Bunun yanında ekmeği ve Ramazan ayı dolayısıyla pidesi de verilmeye devam ediliyor. Ayrıca hijyen kuralları çerçevesinde her bir vatandaşımı için ayrı ayrı ve bir defalık olmak üzere kullan at kaplar kullanılmaktadır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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