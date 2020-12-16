Lapseki Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Lapseki Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

Sözleşmenin imza töreni, Lapseki Belediyesi Meclis Salonu'nda, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz ve belediye çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Belediye Başkanı Yılmaz, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Lapseki'mizin güzelleşmesi için canla başla çalışan arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun. Her zaman dediğimiz gibi emeğin pazarlığı olmaz. Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için ihtiyaç duyulan hizmetleri sunmak için gece gündüz hep beraber çalışıyoruz ve yaptığımız hizmetlerle halkımıza faydalı olmayı amaçlıyoruz. Belediyecilik hizmetlerinde hakkaniyet ölçülerini gözetiyorsak çalışanlarımızın da emekleri karşılığında alacağı ücretler konusunda sendikamız ile masaya oturduk. Hakkınız olan ne varsa hepsini sözleşmeye dahil ettik. Siz varsanız biz varız, siz varsanız Lapseki Belediyesi var; anlayışıyla bu sözleşmeyi imzalıyoruz. İmzaladığımız toplu sözleşmenin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Vedat Yılmaz da "Bu toprakların bize yüklediği büyük sorumluluğu yerine getirmeye kararlılık ve samimiyetle devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesi, Eyüp başkanımızın emekten ve emekçiden yana tavrının sonucudur." dedi.

Toplu iş sözleşmesiyle, Lapseki Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan 91 işçinin günlük yevmiyelerine birinci yıl yüzde 15, ikinci yıl yüzde 17, ayrıca sosyal hak ve ikramiyelerine ise yüzde 100 zam yapılarak, en düşük işçi maaşının 3 bin 500 lira olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin