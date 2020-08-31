Lapseki Belediyesi binasına silahla ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lapseki Belediyesi binasına silahla ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Lapseki Belediye binasına silahla ateş ettiği ve ardından belediye başkanını arayıp kazayla olduğunu söylediği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Lapseki Belediyesi binasına silahla ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
31.08.2020 01:35 | Son Güncelleme: 31.08.2020 02:12

Lapseki Belediye binasına silahla ateş ettiği ve ardından belediye başkanını arayıp kazayla olduğunu söylediği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Caddesi'ndeki Lapseki Belediyesinin hizmet binasına 7 el ateş edilmesi üzerine şüpheli bir kişinin Başkanı arayarak, "Başkanım ben yaptım, ne sizinle ne de belediye ile hiç bir derdim yok, sadece çok sarhoştum" dediği belirtildi.

Konunun aktarıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede ateş ettikleri belirlenen S.Ç. ve N.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Olayın şüphelisi belediye başkanını aramış

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu akşam saat 20.15 sıralarında Lapseki Belediyesi hizmet binasına 7 el ateş edildiği bir kurşunun isabet etmesi sonucu bir camın kırıldığı tespit edildi. Olayı gerçekleştiren kişi beni aradı, 'Ben yaptım' dedi. Emniyetteki arkadaşlara söyledik, onlar ilgileniyorlar. Söylentilerdeki gibi herhangi bir şey yok, her zaman bizlerin yanında olan bir arkadaşımız herhalde çok sarhoştu. 'Havaya ateş ettim ama cama denk geldi' diyor. Hatta yan tarafında kız arkadaşı oturuyormuş onunla ilgili olduğunu kendisi bana söyledi. Biz de emniyetteki arkadaşlara bildirdik."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı 3. Sayfa
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Güncel
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da,...
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Yaşam
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Sağlık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı Politika
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi Güncel
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı
Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Dönmez Donald Trump Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Fatma Girik Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Türk Kavga Yunanistan
Şu an buradasınız: Lapseki Belediyesi binasına silahla ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 02:12:01. #1.15#
title