Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz, iş yerlerini yeniden açan esnafı ziyaret etti Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, normalleşme süreci kapsamında iş yerlerini açan esnafa ziyarette bulundu.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, normalleşme süreci kapsamında iş yerlerini açan esnafa ziyarette bulundu.

Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla iş yerleri kapalı olan ve tekrar kepenk açan esnafla görüştü.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Yılmaz, normalleşme döneminde de tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.

Uzun zamandan bu yana kapalı olan kahvehaneler ve lokantalar ile restoranlar ve buna benzer bazı iş yerleriyle ilgili kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmaya devam ettiğini anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu mesafeyi korumak, hijyen kurallarına uymak, vatandaşımızın alınan tedbirlere uyması gerekiyor. Neler yapılması gerektiğini artık vatandaşlarımız biliyor. Kısacası herkes maskesini takacak, hijyen kurallarına dikkat edecek. Şunu bilmemiz lazım süreç devam ediyor. Evet normalleşmeye doğru gidiyoruz ama tedbirleri bizler elden bırakmamamız lazım. Bittiğini düşünmeyelim. Şükürler olsun bugüne kadar ilçemizde bir vaka yaşamadık ama bu yarın yaşanmayacak anlamına da gelmiyor. Onun için tüm hemşehrilerimize bugüne kadar göstermiş oldukları hassasiyetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA