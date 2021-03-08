Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz'dan kadın işletmecilere ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz'dan kadın işletmecilere ziyaret

08.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:21
Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz'dan kadın işletmecilere ziyaret

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın işletmecilere ziyarette bulundu.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın işletmecilere ziyarette bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin'in de katıldığı ziyaretlerde kadınlara çiçek veren Yılmaz, tüm kadınların günlerini kutladığını söyledi.

Yılmaz, ziyaret sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 8 Mart'ta farklı bir etkinlik ile ilçelerinde kadınları Çanakkale şehitliklerini ziyarete gönderdiklerini anımsattı.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bu etkinliği yapamadıklarını anlatan Yılmaz, "En azından kadınlarımızı temsilen esnaf kadınlarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek günlerini kutlamaya çalışıyoruz. Ben başta şehit anneleri olmak üzere, şehit eşleri ve bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum, onlara sağlıklı, sıhhatli mutlu günler diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Çağlar Ertuğrul
Spor Can Bartu Mesut Özil Ersun Yanal Ali Şansalan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz'dan kadın işletmecilere ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:22:55. #1.14#
title