'Laparoskopik Appleby' ameliyatının ikincisi Isparta'da yapıldı

06.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:23

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi'nde, pankreasında 7 santimlik kitle tespit edilen kadın hasta, dünya literatüründe ikinci kez yapılan 'Laparoskopik Appleby' ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 57 yaşındaki kadın hastanın pankreasında 7 santimlik kitle tespit edildi. Genel Cerrahi Kliniği'ndeki uzman doktorlar tarafından ameliyat kararı alınan kadın hastaya, dünyada bugüne kadar 1 kez uygulanan 'Laparoskopik Appleby' ameliyatı uygulandı. Kadın hastanın yaklaşık 1 santimlik kesiden dalak, mide ve pankreasının tamamına yakını çıkarılarak, kitle ameliyatla alındı. Bugüne kadar sadece bir kez Malatya'da uygulanan yöntemle ameliyat edilen kadın hasta, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

BASIN TOPLANTISI YAPILDIHastanenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Çetin, ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu ile Dr. öğretim görevlileri İsmail Zihni, Girayhan Çelik ve İsa Sözen, birlikte basın toplantısı düzenleyerek, ameliyatla ilgili bilgi verdi.Prof. Dr. Recep Çetin, günümüzde tüm dünyada laparoskopik olarak adlandırılan kapalı ameliyatlara eğilimin arttığını belirterek, bugüne kadar dünyada sadece 1 kez denenmiş olan 'Laparoskopik Appleby' adı verilen, dalak ve midenin tamamı, pankreasın ise tamamına yakınının çıkarılmasıyla yapılan ameliyatın SDÜ Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini açıkladı.'EN İYİ VİDEO SUNUM ÖDÜLÜ'Yapılan ameliyatın video sunumunu 23- 26 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi'nde yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Çetin, "Kongrede tüm katılımcıların dikkatini çekip, takdirini kazanarak en iyi video sunum ödülünü kazandık" dedi.'HASTANEMİZ REFERANS BİR HASTANE HALİNE GELMİŞTİR'Literatürde daha önce dünyada açık olarak toplam 20 civarında, laparoskopik olarak ise sadece 1 kez yapılan bu ameliyatı ikinci kez gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Prof. Dr. Recep Çetin, "Hedefimiz dünya cerrahi camiasındaki tüm yenilikleri, gelişmeleri yakından takip edip ameliyatlarımızı en güncel yöntemlerle yaparak, hastalarımıza en iyi şekilde fayda sağlamaktır. Hastanemiz bu sayede referans bir hastane haline gelmiştir" diye konuştu.ZOR BİR YÖNTEM, BAŞARIYLA SONUÇLANDIAmeliyat ekibinin başındaki Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle kendilerine başvuran ve adının açıklanmasını istemeyen kadın hastanın yapılan tetkikler sonrası pankreasında 7 santimlik kitle tespit edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Vücudu besleyen atardamarı da tutmuş bulunan kitle; midenin tamamı, dalak ve pankreasın tamamına yakın bölümü dışarı çıkarılarak alındı. Laparoskopik yöntemle yapılan bu ameliyat, dünyada daha önce sadece bir kez Malatya'da yapılmıştı ve biz ikinci kez yaparak hastayı sağlığına kavuşturduk."

Kaynak: DHA