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Lapa lapa yağan kar vatandaşlara zor anlat yaşattı

Lapa lapa yağan kar vatandaşlara zor anlat yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başakşehir ve Küçükçekmece'de lapa lapa yağan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Başakşehir ve Küçükçekmece'de lapa lapa yağan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Kayaşehir'de lapa lapa yağan kar her yeri beyaza bürüdü. Yollar da beyaz örtü ile kaplanırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Küçükçekmece'de de başlayan kar sürücülere zor anlar yaşattı. - İSTANBUL

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Küçükçekmece, Başakşehir, İstanbul, kar, Yerel, Haber

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