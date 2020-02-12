Lapa lapa yağan kar Erzincan'ı beyaza bürüdü

12.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:20

Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şehir merkezine yağan lapa lapa kar kenti beyaza bürüdü.



Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Lapa lapa yağan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şehir merkezinde yağan kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sabah iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşarken esnaflar ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.



Kar yağışının bereket olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Erzincan'da bir haftadır yoğun bir soğuk var. Şuanda kar yağıyor. Kar yağışı soğukları kıracaktır. Karın yağması gerekiyor şuana kadar da geç kaldı. Kar berekettir kar yağmadığı zaman çiftçinin mahsulü de olmayacak, sularda azalacak onun için karın yağması gerekiyor. Havalarda ısınır, mikrobu da kırılır. Kar yağması güzel bir şey yağmasını da istiyoruz" dediler.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren Erzincan çevresi öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevreleri akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçecek.



Buzlanma ve çığ uyarısı



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA