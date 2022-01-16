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Lapa lapa karı gören sokağa çıktı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Lapa lapa karı gören sokağa çıktı Düzce'de kar etkili olmaya başladı Düzce'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

DÜZCE (İHA) - Lapa lapa karı gören sokağa çıktı

Düzce'de kar etkili olmaya başladı

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa kar yağışını gören sokağa çıktı.

Düzce'de akşam saatlerinde tipi şeklinde başlayan kar yağışı, gece yarısı şiddetini arttırdı. Şehrin bir çok bölgesinde lapa lapa yağmaya başladı. Uzun süre sonra kar yağışını lapa lapa yağdığını gören bir çok vatandaş sokağa çıktı. Sokaklar etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, yağışın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Lapa lapa karı gören sokağa çıktı

Lapa lapa karı gören sokağa çıktı

Lapa lapa karı gören sokağa çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri
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Lapa lapa karı gören sokağa çıktı Düzce'de kar etkili olmaya başladı Düzce'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

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