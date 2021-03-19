Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
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Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası

19.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:50
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası

Vatan için can veren şehitler için Kur'an-ı Kerim hatim eden çocuklar, lapa lapa kar yağışına aldırış etmeden Eskişehir Hava Şehitliğine gelerek hatimlerini bağışlayıp dua ettiler.

Vatan için can veren şehitler için Kur'an-ı Kerim hatim eden çocuklar, lapa lapa kar yağışına aldırış etmeden Eskişehir Hava Şehitliğine gelerek hatimlerini bağışlayıp dua ettiler.

Eskişehir Hoca Hilmi Efendi Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'ndan gelen 14 öğrenci Eskişehir Hava Şehitliğine gelerek hatimlerini bağışladılar. Genç hafızlar devam eden kar yağışına aldırış etmeden okudukları dualar sonrası teşrik tekbirleriyle şehitlikten çıktılar.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitler için Kur'an-ı Kerim hatmine başlayan çocuklar, ziyaretlerini cuma gününe denk getirerek şehitliği ziyaret ettiler. Bu sırada başlayan yoğun kar yağışına aldırış etmeden okunan Yasin-i Şeriflerin ardından hatimlerini bağışlayan, dualarını eden çocuklar ilahiler okudular.

Kur'an kursu öğrencilerinden 13 yaşındaki Emir Hamza Uysal, o dönemde şehit olan askerlerin yiyecek ekmeği bile zor bulurken şimdi yemekhanede çıkan yemekleri beğenmediklerini söyleyerek kendisini sorumsuz hissettiğini belirtti. Bir başka öğrenci olan Musa Günalp: "Kendimi çok hüzünlü hissediyorum, çünkü eskiden buradan yani mezarlığın yanından geçerken uçsuz bucaksız mezarlar var, eskiden çok şehitler düşüyormuş, vatan için şehitlerimiz oluyormuş, zor imkanlarda vatanımızı kazanmışız. Burada gerçekten gururluyum, onlar için bugün 2 tane Yasin okudum" dedi. Diğer öğrencilerden olan Fatih Aktaş gururlarını ve mutluluklarını dile getirirken, Sefa ise "Gerekirse bizde burada şehit olmaya hazırız" dedi.

"Kar yağışı başka bir bayrağa bu kadar yakışır mı?"

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla hafta boyunca hatim okuduklarını söyleyen Eskişehir Hoca Hilmi Efendi Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu hocası Mehmet Sıddık Ay, çocuklara şehitlik bilincini anlatabilmek için onları buraya getirdiklerini belirtti. Ay, "Öğrencilerimizden birisi 'hocam şehitliğe gidelim' dedi. Hem hatim duamızı okuduk hem de şehitlerimizin başında Yasin-i Şeriflerimizi okuduk. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi bizde refleks olarak gelişmiş. Vatan, bayrak dediğiniz zaman her Türk'ün içi coşar. Biraz önce çocuklara baktım, bayrağımıza hayran hayran bakıyorlar. Bu kar yağışı başka bir bayrağa bu kadar yakışır mı? " ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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