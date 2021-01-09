Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

09.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:05
Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan yapılan açıklamada, sabah 06.50'de Laos'un Tayland sınırında bulunan Xayaboury kentinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği belirtildi. Tayland'ı da etkileyen deprem, ülkenin kuzey kesimleri başta olmak üzere başkent Bangkok'ta hissedildi. Merkez üssü Mueang Nan bölgesi olan depremin yerin 31 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Hülya Avşar Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Kaza Erkek Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 16:08:47. #1.15#
title