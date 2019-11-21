21.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:58

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Nan bölgesi olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. 6,1 büyüklüğünde depremden etkilenen ülkeler arasında Vietnam, Laos, Myanmar (Burma), Tayland ve Çin bulunuyor. Laos'ta bulunan Honga Termik Santralinin faaliyetlerini askıya aldığı açıklandı.



Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. - BANGKOK

Kaynak: İHA