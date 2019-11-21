Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
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Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21.11.2019 05:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 05:50
Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

KUALA ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 06.50'de Laos'un sınırında bulunan Xayaboury kentinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Tayland'ı da etkileyen deprem, ülkenin kuzey kesimleri başta olmak üzere başkent Bangkok'ta hissedildi.

Merkez üssü Mueang Nan bölgesi olan depremin yerin 31 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA
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