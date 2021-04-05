Laos'ta alabora olan yattaki 8 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Laos'ta alabora olan yattaki 8 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Laos'ta alabora olan yattaki 8 kişi öldü

Laos'un başkenti Viyentiyan yakınlarındaki Nam Ngum Gölü'nde bir yatın alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Laos'un başkenti Viyentiyan yakınlarındaki Nam Ngum Gölü'nde bir yatın alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Lao ajansının haberine göre, Viyentiyan'ın 60 kilometre kuzeyindeki Nam Ngum Gölü'nde dün sabah saatlerinde 39 kişiyi taşıyan bir yat açıldı.

Yat açıldıktan bir süre sonra şiddetli fırtına ve yağmurun etkisiyle devrildi.

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 31 kişi kurtarıldı, 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

Laos medyasındaki haberlerde, yatta ülkenin eski Devlet Başkanı Choummaly Sayasone ile üç oğlunun da olduğu ve kazanın ardından kurtarıldığı belirtildi.

Nam Ngum Gölü, bölge halkının hafta sonları için gittiği gezi alanı olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Laos'ta alabora olan yattaki 8 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:41:35. #1.16#
title