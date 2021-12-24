Laos'ta 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Laos'ta 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Laos'ta 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Laos'un Çin sınırına yakın Phongsali bölgesinin 86 kilometre kuzeybatısında, 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği açıklanan depremin, Çin'de de hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

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