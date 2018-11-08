Laos ile Diplomatik Vize Anlaşması İmzalandı

Laos ile Diplomatik Vize Anlaşması İmzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith tarafından Diplomatik Vize Muafiyeti Anlaşması imzalandı.

Laos ile Diplomatik Vize Anlaşması İmzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith tarafından Diplomatik Vize Muafiyeti Anlaşması imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Laos'ta Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi. İki bakan, yapılan heyetler arası görüşme sonrasında Laos ve Türkiye arasında Diplomatik Vize Muafiyeti Anlaşması'nı imzaladı. - VİENTİANE

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