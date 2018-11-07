Laos'a Dışişleri Bakanlığı Düzeyinde İlk Ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Laos'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Laos'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, Istana Nurul Iman Sarayı'nda Bruney Sultanı Haji Hassanal Bolkiah tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu sonrasında Bruney Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof tarafından onuruna verilen heyetlerarası çalışma yemeğine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, iki günlük ziyaret kapsamında Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ve Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu Kommasith ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Laos arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirme imkanlarını ele alacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Öte yandan, ziyaret Türkiye'den Laos'a Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. - VİENTİANE