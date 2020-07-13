Laodikya gün yüzüne çıkıyor
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Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Anadolu'nun en büyük ve en önemli antik kentlerinden biri olan Laodikya'da 2200 yıl önce yapılan Batı Tiyatrosu'nun restorasyonu yıl sonunda tamamlanacak.

Laodikya gün yüzüne çıkıyor
13.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:51

Anadolu'nun en büyük ve en önemli antik kentlerinden biri olan Laodikya'da 2200 yıl önce yapılan Batı Tiyatrosu'nun restorasyonu yıl sonunda tamamlanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ayağa kalkan antik yapı 1600 yıl sonra kültür ve sanat etkinliklerine yeniden ev sahipliği yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti, gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İncil'de adı geçen tarihteki ilk yedi kiliseden (Mahşerin Yedi Kilisesi) birini içinde barındıran antik kentte 2200 yıl önce yapılan ve M.S. 5 yüzyıldan sonra kullanılmayan Batı Tiyatrosu'nun restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli Batı Tiyatrosu'nda sürdürülen çalışmaları inceledi. Başkan Zolan'a Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş ve beraberindekiler eşlik etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, restorasyonla ilgili Prof. Dr. Şimşek'ten bilgi aldı.

"Denizli kültür mirası olarak çok zengin bir şehir"

Kentin 19 antik kenti ve birçok güzelliği içinde barındırdığını, Laodikya kazılarında yerel anlamda Türkiye'ye örnek olacak bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Belediyemizin desteği ve üniversitenin çalışmaları ile burada 12 ay boyunca kesintisiz kazı yapılıyor. Laodikya'da güzel ve örnek bir çalışma sergilendi. Bunun sonucunda da ortaya birçok güzellikler çıktı" dedi. Antik şehirde bulunan 2 tiyatrodan birinin ayağa kaldırılması gerektiğini işaret eden Başkan Zolan, şunları kaydetti; "Büyükşehir Belediyemiz ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 15.000 kişilik Batı Tiyatrosu inşallah bu yıl sonuna kadar ayağa kalkacak. Denizli'nin hemen yanı başında 2200 yıllık antik tiyatromuz artık kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak" dedi.

"Unesco Dünya Kültür Mirası geçici listesinde"

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçmiş değerlere sahip çıkarak geleceğe aktarmaya devam edeceğini belirten Başkan Zolan, "Laodikya'da daha gün yüzüne çıkarılması gereken çok yer var. İnşallah aynı gayret ve çalışmayı sürdüreceğiz. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan Laodikya, inşallah bu çalışmalarımızla daha da ön plana çıkacak ve asil listeye girecek. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Batı Tiyatrosu'nda en kısa zamanda bir etkinlik yapmak istiyoruz. 15 bin kişilik tarihi açık hava tiyatrosu her etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazır hale gelecek. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

"100 yılda yapılacak işleri 15-16 yıla sığdırdık"

Ladoikya'da Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok güzel işler yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Şimşek, "Burada 100 yılda yapılacak işleri 15-16 yıla sığdırdık. Sağ olsun Belediye Başkanımız özellikle 'tiyatronun birini ayağa kaldıralım' dedi. Birlikte bir proje hazırladık. Türkiye ve dünya tarihinde görülmemiş şekilde burada çok hummalı bir çalışma yapıyoruz. Tüm uluslararası kriterlerdeki restorasyon tekniklerini uyguluyoruz . Tiyatronun üst caveasında çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandı ve yüzde 30'luk bölümünü de bir ay içerisinde tamamlayacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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