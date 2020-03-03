Lanetli Kardeş Filmi

03.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:58

Cassie, bazı sorunları olan genç bir ressamdır. Bazı geceler gördüğü korkunç rüyaları tuvale aktarmaya başlar. Genç kadın, bir süre sonra çizdiklerinin gerçek hayatta işlenen cinayetler olduğunu fark eder. Bu sırada arkadaşları ve aile üyelerinin teker teker ölmeye başlaması ise işlerin iyice karışmasına neden olur. Çizdikleri ile katil arasında bir bağlantı olduğunu fark eden Cassie, cinayetleri durdurmak ve kendisini bu kabustan kurtarmak için geçmişi ile yüzleşmek zorundadır.

Yönetmen: Sam Barrett

Senaryo: Sam Barrett, Robbie Studsor

Oyuncular: Nicola Bartlett, Austin Castiglione, Liam Graham, Amanda Woodhams

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Dark Sister

Yapımcı Firma: BMS Film

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: MC Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com