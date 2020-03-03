Lanetli Kardeş Filmi
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Cassie, bazı sorunları olan genç bir ressamdır. Bazı geceler gördüğü korkunç rüyaları tuvale aktarmaya başlar. Genç kadın, bir süre sonra çizdiklerinin gerçek hayatta işlenen cinayetler olduğunu fark eder. Bu sırada arkadaşları ve aile üyelerinin teker teker ölmeye başlaması ise işlerin iyice karışmasına neden olur. Çizdikleri ile katil arasında bir bağlantı olduğunu fark eden Cassie, cinayetleri durdurmak ve kendisini bu kabustan kurtarmak için geçmişi ile yüzleşmek zorundadır.
Yönetmen: Sam Barrett
Senaryo: Sam Barrett, Robbie Studsor
Oyuncular: Nicola Bartlett, Austin Castiglione, Liam Graham, Amanda Woodhams
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Dark Sister
Yapımcı Firma: BMS Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com