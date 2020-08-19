Lanetli Anlaşma Filmi Lanetli Anlaşma filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Lanetli Anlaşma filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Haluk ve Emin, İzmir'de beraber yaşayan iki kardeştir. Babaları onlar küçük yaştayken vefat etmiştir ve akrabaları ile görüşmemektedirler. Bir gün büyük amcaları İbrahim'in ölüm haberlerini alırlar. Onlara Ege'nin sükunet vadeden bir kasabasında yer alan villasını miras bırakmıştır.

Haluk ve Emin, mirası elden çıkarmadan önce kız arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir tatil yapmak için buraya giderler. Kasabalı iki genç kıza gönüllerini kaptıran kardeşler, burada bir kaçamak yaşamak için kız arkadaşlarını apar topar şehre gönderirler. Fakat sadakatsizliğin bedelini çok ağır ödeyeceklerdir.

Yönetmen: Atakan Şatıroğlu

Senaryo: Atakan Şatıroğlu, Berkay Berkman

Oyuncular: Alp Taş, Aslı Şimşek, Fırat Kaya, Çisem Yurtseven, Cemre Cansaatçi, Anita Kopri, Can Kaçar, Berkay Berkman

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Lanetli Anlaşma

Yapımcı Firma: Kuyu Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 80 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 20.11.2020

Lanetli Anlaşma Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com