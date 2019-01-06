Lanet Karakafalı'ya Para Cezası

İsveç'in Göteborg kentinde 18 yaşındaki bir kişiye, Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2 bin kron (yaklaşık 190 euro) para cezası verildi. İsveç devlet televizyonu SVT, Göteborg Savcılığı'nin Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda Almanya maçı sonrası Jimmy Durmaz'a sosyal medya hesabı üzerinden ırkçı söylemde bulunan bir gence 2 bin kron para cezası verilmesine hükmettiğini duyurdu.

İKİ KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, Jimmy Durmaz'ın Instagram hesabına "Lanet karakafalı" yazan 18 yaşındaki kişi hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu. Aynı gerekçe ile Stockholm'de iki kişiye açılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet'e açıklamada bulunan Jimmy Durmaz, bu tür ırkçı ve nefret söylemlerinin cezasız kalmamasının sevindirici olduğunu belirterek "Dünyanın birçok bölgesinde futbolcuların, insanların, ırkçılığa ve etnik kökenlerinden dolayı tehditlere maruz kaldıklarını duyuyorum, bunu durdurmak ya da en aza indirmek için bir şeyler yapılmalı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU İsveç Milli Takımı, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda, F Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya'ya Toni Kroos'un 90 5'inci dakikada attığı frikik golüyle 2-1 mağlup olmuştu. İsveç'te forma giyen Türk asıllı futbolcu Jimmy Durmaz, serbest atış kararının verilmesine neden olan faulü nedeniyle ırkçı söylemlere maruz kalmış ve ölüm tehditleri almıştı.