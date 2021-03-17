Lane: ECB'nin faizleri henüz alt sınıra ulaşmadı
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Lane: ECB'nin faizleri henüz alt sınıra ulaşmadı

17.03.2021 07:22 | Son Güncelleme: 17.03.2021 07:26
Lane: ECB'nin faizleri henüz alt sınıra ulaşmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Philip Lane, ECB'nin faizlerde henüz alt sınıra ulaşmadığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Philip Lane, ECB'nin faizlerde henüz alt sınıra ulaşmadığını söyledi. Analistlere göre, Lane bu açıklamayla, gerekmesi durumunda, ECB'nin mevduat faizlerini biraz daha düşürebileceğini vurguladı.

Financial Times'ın sorularını yanıtlayan Lane, "Alt sınırda olduğumuzu düşünmesek de, faiz oranları zaten düşükken, tarihsel normlara kıyasla parasal teşvik sağlamak için açıkça daha az yer var" dedi.

Aynı zamanda ECB'nin Başekonomisti olan Lane, yüzde 2,0'lik bir enflasyon hedefine ulaşmayı da, "yokuş yukarı tırmanış"a benzetti ve dünya genelinde hiçbir merkez bankasının bu hedefe "süper hızlı" ulaşmasının beklenmediği için "sabır gerekli" olduğu uyarısı yaptı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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