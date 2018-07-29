Landy Nnoko, Sakarya Büyükşehir Basket'te

Sakarya Büyükşehir Basketbol, NBA G League takımı Grand Rapid'de forma giyen Landy Nnoko'yu kadrosuna kattı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, son olarak NBA G Ligi takımı Grand Rapid için mücadele eden Landy Nnoko'yu kadrosuna kattı. 1994 doğumlu Landry, geçen sezon NBA G Liginde çıktığı 50 maçta ve 15 sayı, 11 ribaund, 2 asist ortalamaları ile oynayarak sezonun en iyi savunma oyuncusu seçildi. Ayrıca NBA Summer League'de Miami Heat için ter döken Landry, çıktığı 4 maçta ve 20 dakika, 8 sayı,8 ribaund ve 1 asist ortalamaları ile oynadı.

(İHA)