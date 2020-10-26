Land Art sanatçısı Saype İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı
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Land Art sanatçısı Saype İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı

26.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:20
Land Art sanatçısı Saype İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı

Çevreye duyarlı boya tekniğiyle devasa alanları kanvasa dönüştüren ve Saype olarak tanınan Land Art sanatçısı Guillaume Legros, "Beyond Walls" projesi kapsamında İstanbul'da çalışma yaptı.

Çevreye duyarlı boya tekniğiyle devasa alanları kanvasa dönüştüren ve Saype olarak tanınan Land Art sanatçısı Guillaume Legros, "Beyond Walls" projesi kapsamında İstanbul'da çalışma yaptı.

Sembolik olarak dünyanın en büyük insan zincirini oluşturmak amacıyla geçen yıl başlattığı proje için Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Bahçesi, Beykoz Çayırı ve Atatürk Köprüsü'ne bağlı bulunan yüzen platformda 3 ayrı esere imza attı.

Projenin İstanbul ayağı için Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da düzenlenen basın toplantısında konuşan sanatçı Saype, "Seçtiğimiz her mekanda bir sembolizm, bir tarih arıyoruz. İstanbul değişik kültürlerin, Doğunun ve Batının buluştuğu nokta. Fiziki olarak da iki kıtanın birleştiği yegane yer. Dolayısıyla bu projenin İstanbul'a gelmemesi düşünülemezdi." dedi.

Saype, Türk kültürüne bağlı olduğunu ve İstanbul'dayken kendisini evinde hissettiğini aktararak, "Biz, fikirlerimizi harekete geçirmek istiyoruz, buraya ahlaki bir mesaj vermeye gelmedik. İnançlarımızı ve değerlerimizi paylaşıyoruz. Düşüncemiz sadece fiziki sınırları değil, zihinsel sınırları da aşmak." diye konuştu.

"Ancak birlikte hareket edersek önümüzdeki engelleri aşabileceğimizi düşünüyorum"

Gerçeklikle doğrudan ilgili olan sanatın ideallere hep eşlik ettiğini vurgulayan Saype, şunları kaydetti:

"Büyük sanatçılar gelişimlere de hep eşlik etti. Fikirlerin dolaşımında sanatın çok etkisi var çünkü sanat evrensel bir dil. Dil engelini aşması da çok önemli sanatın. Öyle bir dönemdeyiz ki insanların bazısı evine kapanmayı seçiyor. Ben ancak birlikte hareket edersek önümüzdeki engelleri aşabileceğimizi düşünüyorum. Ortak bir çözüm bulmalıyız."

Programda ayrıca Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Etkinlikleri Müdürü Esra Koraltan, Beşiktaş Belediyesi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Müdürü Çağdaş Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal da konuşma yaptı.

Eserlerin fotoğraf sergisi Taksim Sanat'ta izleyicilerle buluşacak

Projesini haziran 2019'da başlatan sanatçı, şehirden şehre kayan ve iç içe geçen, tokalaşmış elleri çimenlerin üzerine çizdiği "Beyond Walls" projesinin sekizinci durağı olarak İstanbul'a geldi.

İstanbul'da yapılan eserler, İBB, Kültür AŞ, Beşiktaş Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi, İsviçre Başkonsolosluğu, Institut Français Turquie ve UPS'in desteğiyle gerçekleştirildi.

Eserlerin fotoğraf sergisi bugün 17.00'de Taksim Sanat'ta izleyicilerle buluşacak ve 8 Kasım'a kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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