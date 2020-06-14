Lancet tıp dergisi editörü: İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesi, bir kuşağın bilim... Observer gazetesine konuşan Lancet tıp dergisi editörü Richard Horton, İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesinin bir kuşağın bilim politikasındaki en büyük başarısızlık olduğunu söyledi.

Saygın tıp dergisi Lancet'in editörü Richard Horton, "İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesi bir kuşağın bilim politikasındaki en büyük başarısızlıktır" dedi.

Observer gazetesine konuşan Horton, İngiltere'nin Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Kurulu'nun (Sage) da "halkını yüz üstü bırakan bir hükümetin halkla ilişkiler kanadı" gibi davrandığını söyledi.

Horton, İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesinde belirleyici olan kurumları da Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Şubat ayındaki tavsiyelerini uygulamamakla eleştirdi.

İngiltere'nin Covid-19'la mücadelesinin "yavaş, kayıtsız, hazırlıksız" olduğunu söyleyen Horton, İngiltere'deki sistemi "siyaset-bilim suç ortaklığında yaltakçı bir sistem" olarak tanımladı.

Horton, bu süreçte Lancet dergisi için kaleme aldığı makaleleri de 'Covid-19 Felaketi: Ne yanlış gitti ve yeniden yaşanmaması için ne yapmak lazım' adlı bir kitapta topladı.

Observer'a konuşan Horton, İngiliz hükümetinin bilim danışmanları Patrick Vallance ve Christ Whitty için "Bireysel olarak iyi insanlar, ben bireyleri eleştirmiyorum ama sistem tamamen feci bir başarısızlıktı" dedi.

Lancet dergisinde yayımlanan beş akademik makalenin ciddiye alınmamasına tepki gösteren Horton "Bazı makalelerde kişisel korunma ekipmanlarının öneminden bahsediliyordu. Test yapmanın, kitlesel toplaşmalardan kaçınmanın, okulları kapatmanın, sokağa çıkma kısıtlamalarının öneminden bahsediliyordu. Bunların hepsi burada son üç ayda yaşandı. Hepsi bu makalelerdeydi" diye konuştu.

Hükümetin bilim danışmanlarının hala Çinli mevkidaşlarına danışmıyor olmalarına da anlam veremediğini ifade eden Horton, yayımlanan Sage raporlarından yola çıkarak, bilim insanlarının "sağlık sorunları kadar ekonomik sorunlara da hassasiyet göstermeye çalıştıklarını, bunun da kamu sağlığının korunması konusunda tavizlere neden olacağı için tehlikeli bir durum olduğunu" söyledi.

Horton'a göre İngiliz hükümetinin ve bilim danışmanlarının zarar gören itibarlarını yeniden inşa edebilmeleri için hatalarını kabul etmeleri gerekiyor.