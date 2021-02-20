Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 47 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 47 kişi kurtarıldı

20.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:04
Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 47 kişi kurtarıldı

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğu ve 47 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğu ve 47 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 03.30'da Lampedusa'nın 15 mil güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan küçük bir teknenin alabora olduğu belirtildi.

Açıklamada, İtalyan güvenlik güçlerinin batmakta olan tekneye yardım ederek, 47 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin, bölgede herhangi bir kayıp olup olmadığına dair arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) sözcülerinden Flavio Di Giacomo da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lampedusa Adası'na son 2 günde 400 düzensiz göçmenin geldiğini kaydetti.

Di Giacomo, "Bu arada, Libya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 340 kişi Libya'ya geri götürüldü. Göçmenlerin, halen güvenli olmayan bir ülkeye geri götürülmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola İrem Derici Oğuzhan Koç
Spor Can Bartu Ersun Yanal Deniz Türüç Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Jandarma Instagram Gaziantep Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 47 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 14:21:23. #1.15#
title