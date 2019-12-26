Lampard, Mourinho’ya cevap verdi

26.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:13

Chelsea’nin Alman defans oyuncusu Antonio Rudiger, geçtiğimiz hafta oynadıkları Tottenham maçı sonrası rakip menajer Mourinho tarafından eleştirilmişti. Portekizli menajerin eleştirilerinin sebebi, Rudiger’in Tottenham’lı Heung-Min Son’un müdahalesi sonrası abartılı bir davranış sergileyerek hakemi aldattığı ve Son’un haksız şekilde kırmızı kart görmesine neden olduğu iddiasıydı.

Bunun yanı sıra, maçta tribünlerden Rudiger’e yönelik ırkçı saldırılar olmuş ve bu olaylar doğal olarak sahadaki mücadelenin önüne geçmişti.

Mourinho, maçın ardından şu açıklamalarla Rudiger’i eleştirmişti: “Ben ırkçı saldırılardan bahsetmiyorum. Bu tamamen ayrı bir olay. Ben bir başka problemden, kırmızı karttan bahsediyorum.

Benim Premier League’de en sevdiğim şey Rudiger’in yaptığı tarzda davranışlara burada yer olmaması. Ayağa kal ve oyna! Burası Premier League!”

Mourinho’nun Chelsea döneminden eski öğrencisi ve bugünün Chelsea Menajeri Frank Lampard ise Mourinho’nun bu eleştirilerini hayal kırıklığıyla karşıladığını belirtti. Lampard, “Toni’nin sıkı bir şekilde arkasındayım.” dedi.

Heung-Min Son ve Antonio RudigerGetty Images

“Toni’nin maçtan sonra sosyal medyada paylaştığı (ırkçılık karşıtı) gönderi çok önemliydi. Şu an onun Premier League’e adaptasyonunu tartışmak kesinlikle bir hayal kırıklığı.

Maçın ardından duyduklarıma göre Son’un pozisyonu kırmızı karttı. Çok acımasız bir müdahale değildi. Kırmızı kart kararı içgüdüseldi. Durum oldukça açıktı. Toni’nin bu konudaki dürüstlüğünü sorgulamam.”

Maçta Rudiger'e yapılan ırkçı saldırılar sonrası incelenen video kayıtlarında Son'a yönelik de ırkçı saldırılar olduğu anlaşılmış ve tribündeki bazı seyirciler stadyumdan uzaklaştırılmıştı. Chelsea kulübü, söz konusu kişilerin stadyuma girişinin ömür boyu yasaklanacağını açıkladı.