Lamine kaplama nedir?

Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezihekimlerinden Dt. Hakan Atay, Lamine kaplama tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Lamine kaplamaların dişlerin formu ve bozukluklarınıdüzeltmek amacıyla kullanılmış olan bir restorasyon türü olduğunu altını çizenDt. Atay, konuşmasının devamında şunları aktardı: "Lamineleri genel olarak 2'yeayırabilir. Bunlar Porselen Lamineler ve Kompozit Laminelerdir. PorselenLamineler yaprak inceliğinde oluşan porselen yapıya sahip bir tedavi türüdür.Kompozit Lamineler tek seansta yapılabilir ancak Porselen Lamineler 7-10 günaralığında yapılır."

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