Lamine Fomba kimdir? Lamine Fomba kaç yaşında, mevkisi ne?

Kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, gözler orta saha takviyesine çevrildi. Fransa'dan siyah beyazlılara yeni bir orta saha iddiası geldi. Beşiktaş'ın Lamine Fomba ile ilgilendiği iddia edildi. Peki, Lamine Fomba kimdir? Lamine Fomba kaç yaşında, mevkiisi ne?

Takıma takviyer yapıp transfer defterini kapatacak olan Beşiktaş için son iddia Fransa'dan geldi. Fotomaç'ın 'Equipe'den derlediği habere göre, siyah-beyazlı kulübün Nimes'te forma giyen Lamine Fomba için teklif yaptığını yazdı. Peki, Lamine Fomba kimdir? Lamine Fomba kaç yaşında, mevkisi ne?

LAMİNE FOMBA KİMDİR?

Lamine Fomba, Ligue 2 takımı Nimes için orta saha oyuncusu olarak oynayan Fransız profesyonel bir futbolcudur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Doğum tarihi: 26 Ocak 1998 (23 yıl yaşında),

Nereli: Rosny-sous-Bois, Fransa Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Boy: 1,88 m

Şu andaki takımı: Nimes Olympique (#12/ Orta saha)