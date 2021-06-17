Laminat parke yüklü tır alev alev yandı
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Laminat parke yüklü tır alev alev yandı

Laminat parke yüklü tır alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'dan İstanbul'a laminat parke götüren tır, seyir halinde iken alev alev yandı.

Kastamonu'dan İstanbul'a laminat parke götüren tır, seyir halinde iken alev alev yandı. Yanan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan İbrahim Helvacı idaresindeki plakası öğrenilemeyen laminat parke yüklü tır, İstanbul'un Sancaktepe ilçesine geldiği sırada bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Seyir halinde iken motor aksamından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede tüm tırı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yanan tır güçlükle söndürülebildi. Yangında tır sürücüsü, son anda tırdan atlayarak kurtulabildi. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale gelirken büyük oranda da maddi hasar oluştu. - KASTAMONU

Laminat parke yüklü tır alev alev yandı
Laminat parke yüklü tır alev alev yandı
Laminat parke yüklü tır alev alev yandı
Laminat parke yüklü tır alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Laminat parke yüklü tır alev alev yandı - Haberler
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