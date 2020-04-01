Lamborghini, Coronavirüs ile Mücadele İçin Yüz Maskeleri Üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Lamborghini, Coronavirüs ile Mücadele İçin Yüz Maskeleri Üretiyor - Haber
Koronavirüs, Lamborghini, Teknoloji

Lamborghini, Coronavirüs ile Mücadele İçin Yüz Maskeleri Üretiyor

İtalyan otomotiv devi ve süper otomobil üreticisi Lamborghini, coronavirüs (Covid-19) ile mücadelede ben de varım diyor.

01.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:50
Lamborghini, Coronavirüs ile Mücadele İçin Yüz Maskeleri Üretiyor

İtalyan otomotiv devi ve süper otomobil üreticisi Lamborghini, coronavirüs (Covid-19) ile mücadelede ben de varım diyor. Lamborghini, otomotiv endüstrisinde coronavirüs salgınıyla mücadele eden diğer büyük isimler arasına katıldı ve yüz maskeleri ile koruyucu pleksiglas kalkanlar üretmeye başladı.

Bu zorlu zamanlarda medikal alanlar için gerekli olan bu malzemeler, İtalya'nın Bologna şehrindeki Sant'Agata Bolognese otomobil fabrikasında farklı departmanlarda üretiliyor ve Bologna'daki Sant'Orsola-Malpighi Hastanesi'ne bağışlanacak.

Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali, "Bu acil durumda somut bir katkı yapma ihtiyacını hissediyoruz. S.Orsola-Malpighi Hastanesi, hem çalışanlarımızın sağlığını korumak için programların geliştirilmesinde hem de araştırma projelerinde profesyonel danışmanlık yoluyla yıllardır işbirliğine dayalı bir ilişki içinde olduğumuz bir kurumdur. Bu savaşı birlikte çalışarak ve her gün bu salgınla mücadelede ön saflarda olanları destekleyerek kazanacağız." diye konuştu.

İtalyan süper spor otomobil üreticisinin her gün 1.000 adet yüz maskesi ve 200 adet medikal yüz kalkanı üretme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Yüz maskeleri, normalde Lamborghini otomobillerinin kabin içi parçalarını üreten ve aracın müşteriye özel şekilde üretilmesini sağlayan ekip tarafından üretiliyor. Medikal yüz kalkanları ise, karbon-fiber üretim tesisi ve Ar-Ge merkezindeki 3D yazıcılar kullanılarak üretiliyor.

Üretilen bu malzemeler Lamborghini merkez binasının yaklaşık 30 km güneydoğusunda yer alan yerel hastaneye teslim edilmeden önce, Tıbbi ve Cerrahi Bilimler Bölümü bu malzemeleri validasyon (geçerlilik) testlerine tabii tutacak.

Ayrıca COVID-19 krizi süresi boyunca dayanışmayı göstermek için Lamborghini, Sant'Agata Bolognese'deki tarihi merkez binalarını her akşam İtalyan bayrağının renkleriyle aydınlatıyor.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haber
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın Haber
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor Haber
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haber
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
İmamoğlu, Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz' sözlerine yanıt verdi
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara...
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs salgını devam ederken lens takmayın
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs salgını devam ederken lens takmayın
Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor
Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
Lucescu'dan 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Seda Sayan Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Tamer Tuna Basketbolcu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Wuhan İngiltere
Şu an buradasınız: Lamborghini, Coronavirüs ile Mücadele İçin Yüz Maskeleri Üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 19:45:18. #1.14#
title