Lamborghini başına dert açtı!

Arda Han, Almanya'dan getirdiği Lamborghini marka lüks aracı yüzünden 160 bin TL ceza yedi. İşte detaylar...

Son dönemde yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren şarkıcı Arda Han, Almanya'dan getirdiği Lamborghini marka lüks aracı yüzünden 160 bin TL ceza yedi. Bir süredir lüks arabası ile Türkiye'de bulunan ve giriş çıkış yapmadığı için sorun yaşayan şarkıcı, durumu düzeltmeden polis memurlarına yakalandı.

Evrak kontrolü sırasında ortaya çıkan durum karşısında şaşkınlık geçiren Arda Han, yediği 160 bin TL'lik ceza karşısında da şok oldu. Arabasının bağlanması ile de şok üstüne şok yaşayan şarkıcı, Ticaret Bakanlığı'na giderek durumu düzeltmeye çalıştı.

Cezayı ödedikten sonra arabasına tekrar kavuşan şarkıcı, giriş çıkış yapmak için ise soluğu Almanya'da aldı.

Kaynak: Snob Magazin