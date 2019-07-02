Lambert davası: Bitkisel hayattaki hastanın yaşam destek ünitesi kapatılıyor

Fransa'da kamuoyunda yıllardır tartışılan ve aile bireyleri arasında ihtilafa neden olarak Birleşmiş Milletlere kadar taşınan bitkisel hayattaki Vincent Lambert adlı hastanın yaşam destek ünitesi kapatılıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir aile üyesi doktorların salı günü içerisinde sistemi kapatacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle