"Lamba değiştiren" robotla dünya birinciliğini hedefliyorlar

09.08.2019 11:10

Balıkesir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi Robot Takımı, Çin'de katılacakları Dünya Robot Olimpiyatları'nda "şehir aydınlatmasında arızalanan lambaları yenileriyle değiştirme" özelliğine sahip robot tasarımıyla birinciliği hedefliyor.

Öğretmen Harun İkiz danışmanlığında, öğrenciler Enis Zorbazer, Yiğit Zobu ve Nurefşan Kaymak'tan oluşan proje ekibi, ürettikleri robotla geçen mayıs ayında İzmir'de yapılan Türkiye elemelerinde dereceye girmeyi başardı.

Çin'in Chongqing kentinde 11-17 Ağustos'ta 53 ülkenin katılımıyla yapılacak Dünya Robot Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanan öğrenciler, tasarımlarını daha da geliştirerek hazırlıklarını tamamladı.

Proje ekibi, 4 farklı renkten oluşan ampulleri duvarların arasından geçerek renklerine uygun yerlerine koyabilen robotla dünya birinciliğini Türkiye'ye getirmek istiyor.

Öğretmen Harun İkiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim ve sanat merkezi olarak birçok turnuvaya katıldıklarını ve bazılarında bölge birinciliklerini kazandıklarını söyledi.

Tasarladıkları robotun, İzmir'de dereceye girdikleri turnuvada 105 puana ulaştığını belirten İkiz, "O dönemden bugüne kadar birçok değişiklik yaptık. Öndeki mekanizmayı değiştirdik. Şu anda yaklaşık 180 puan yapıyor. İlerleyen süreçte robotumuzu geliştirip hayata katmak istiyoruz. Bunun için de başından buyana bize sponsor desteği olduğu için Balıkesir Ticaret Borsasına ve başkanı Faruk Kula'ya teşekkür ediyoruz." dedi.

Robotun kodlaması ve üretiminin 3 aydan fazla sürdüğünü aktaran İkiz, ayrıca uzun soluklu test aşamalarında iyileştirmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Hedefimiz, Çin'de derece alıp adımızı dünyaya duyurmak"

Öğrencilerden Enis Zorbazer ise yaklaşık 5 yıldır robotik kodlama eğitimi aldığını anlattı.

Olimpiyatların temasını öğrenip robot tasarım ve üretim aşamalarına geçtiklerini aktaran Zorbazer, şunları kaydetti:

"Akıllı aydınlatmalar teması adı altında robotumuz pistte bozuk lambaları alarak onların yerlerine yeni lambalar koyuyor. Bu sayede şehir akıllı bir şekilde aydınlanmış oluyor. Robotumuz lambaların yerlerini değiştirmekle görevli. Arkadaşlarım Nurefşan ve Yiğit ile normalde bu yarışmaya başladığımızda 3 ay gibi bir süremiz oluyordu ama araya başka yarışmalar girdiği için 3 hafta gibi kısa bir zamanımız kalmıştı. Biz de 3 arkadaş, gece gündüz okul zamanı sabah 05.00'lere kadar çalışarak bu robotu yapıp İzmir'deki elemelerde 3'üncü olduk. Şu anda bu robotu daha da geliştirdik ve farklı bir seviyeye getirdik. Hedefimiz, Çin'de derece alıp adımızı dünyaya duyurmak."

Nurefşan Kaymak da İzmir'deki yarışmada birinci olabilecekken, robotun tekerleğinin gevşemesi nedeniyle 3'üncülükte kaldıklarını belirterek, tek hedeflerinin dünya birinciliği olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA