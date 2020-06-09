LaMarcus Aldridge, sezonu kapattı NBA takımlarından San Antonio Spurs'ün yıldız basketbolcusu LaMarcus Aldridge, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

NBA takımlarından San Antonio Spurs'ün yıldız basketbolcusu LaMarcus Aldridge, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

NBA internet sitesinden yapılan açıklamada, Batı Konferansı ekiplerinden San Antonio Spurs'ün deneyimli oyuncusu LaMarcus Aldridge'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Sağ omzundan ameliyat edilen Aldridge'in sezonun geri kalanında görev alamayacağı ifade edildi.

34 yaşındaki basketbolcu, NBA'de geride kalan sezonda 18.9 sayı, 7.4 ribaund, 2.4 asist ve 1.6 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

Korona virüs nedeniyle ertelenen NBA'de sezonun kalan bölümü için yapılan yeni formata göre Spurs, 22 takım içerisinde yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA