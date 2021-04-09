SPOR LaLiga'da El Clasico heyecanı

SPOR LaLiga'da El Clasico heyecanı-Üç takım şampiyonluk yarışında-Real Madrid'te savunmada önemli eksikler var-İki teknik adamdan maç öncesi açıklamalarSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - İspanya LaLiga'nın 30'uncu haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Real Madrid yarın...

SPOR LaLiga'da El Clasico heyecanı

-Üç takım şampiyonluk yarışında

-Real Madrid'te savunmada önemli eksikler var

-İki teknik adamdan maç öncesi açıklamalar

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - İspanya LaLiga'nın 30'uncu haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Real Madrid yarın sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

LaLiga'da son 9 haftaya girilirken bu hafta sonu zirveyi yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, yarın Barcelona'yı konuk edecek. Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22: 00'de başlayacak ve D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

ÜÇ TAKIM ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA

Sezona fırtına gibi başlayan Atletico Madrid'in son 5 maçta 7 puan kaybetmesiyle zirve yarışına tekrar ortak olan Real Madrid ve Barcelona'da hedef bu maçı kazanmak. Barcelona 65 puanla lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde 2'nci sırada yer alırken; ev sahibi Real Madrid ise 63 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

REAL MADRID'TE SAVUNMADA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Yarın oynanacak karşılaşma öncesi takımlardaki son duruma bakılacak olursa Real Madrid'in savunmadaki eksikleri göze çarpıyor. Ev sahibi ekipte Sergio Ramos ve Dani Carvajal sakatlıkları, Raphael Varane ise Covid-19 testi pozitif çıktığı için bu mücadelede forma giyemeyecek. Barcelona'da ise eksik oyuncular listesinde ise Neto, Coutinho ve Ansu Fati yer alıyor. Durumları belirsiz olan Gerard Pique ve Sergio Roberto ise teknik direktör Ronald Koeman tarafından maç kadrosuna dahil edilmiş durumda.

İKİ TEKNİK ADAMDAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantılarında iki takımın teknik direktörü Zinedine Zidane ve Ronald Koeman açıklamalarda bulundu.

Zidane, çok zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyleyerek, 'Biz hazırlığımızı her maçta olduğu gibi yaptık. Zorlu bir maç olacak ama dinlenmek için birkaç günümüz vardı ve şu anda hazır durumdayız. Yarın ne olursa olsun iki takım için de lig bitmiş olmayacak. Kazanılması gereken çok puan var. Kazanmak için iyi bir performans ortaya koymalıyız. Sezon daha bitmedi ve biz henüz herhangi bir kupa kazanmış durumda değiliz. Çalışmaya ve odaklanmaya devam etmek durumdayız' şeklinde konuştu. Zidane, Lionel Messi hakkında da açıklamalarda bulunarak, 'Umarım Barcelona'da kalır. Bu lig, için çok iyi bir durum. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz' diye konuştu.

Ronald Koeman, El Clasico'nun sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışında belirleyici olmadığını ifade ederek, 'Takımın güveni yüksek. Son dönemlerde iyi sonuçlar elde ettik. İki takım da ligi kazanmak için mücadele ediyor. Hücumda ve savunmada gelişim gösterdik. Yarın ki sonuç ne olursa olsun lig yarışında belirleyici olmayacak ama maçı kazanan takım ciddi bir moral kazanacak. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemesine ve lig yarışına ortak olmasına rağmen aşırı bir eleştiri altında' şeklinde konuştu.

LALIGA'DAN KAPADOKYA TEMALI EL CLASICO TANITIMI

Öte yandan La Liga sosyal medya hesapları, maç öncesinde evrensel tanıtım videoları yayınlayarak El Clasico'nun önemini vurguluyor. Bu tanıtım videolarından en çok dikkat çekeni ise Kapadokya temalı video oldu. Peri bacaları ve balon turunun ağırlıklı olduğu tanıtım videosu sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı