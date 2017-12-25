Lalezar Çay Bahçesi Kapanıyor Mu? Sosyal Medyada Tepki Çığ Gibi Büyüdü

İstanbul Süleymaniye'de öğrencilerin sıklıkla gittiği Lalazar Çay Bahçesi için mahkemeden tahliye tebligatı yapıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ SESLERİ YÜKSELDİ

Özellikle öğrenciler ve Lalezar müdavimleri sosyal medyadan karara "#lalezaradokunma" hashtag'iyle tepki gösterdi.



LALEZAR ÇAY BAHÇESİ

Bilmeyenler için kısaca Lalezar Çay Bahçesi'ni kısaca anlatalım.



Mekan Süleymaniye Camii'ne bağlı olarak inşa edilen Süleymaniye Medresesi'nin bir bölümünü oluşturuyor. Mekan bir süre medreseye gelen yabancıların atlarının dinlendiği yer olarak kullanıldı. Restorasyon calismalari yapılarak yenilenen mekan çay bahçesi olarak kullanılmaya başladı.



İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt ve Laleli kampüslerine yakın olan mekan, öğrencilerin sıkça uğradığı yerler arasında yer alıyor.

İşte sosyal medyadan yapılan paylaşımlardan bazıları:









