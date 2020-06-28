Laleto Tekstil dünyaya açılmaya hazırlanıyor
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Laleto Tekstil dünyaya açılmaya hazırlanıyor

Modacı Mehmet Sait Dalmış, Laleto Tekstilin dünyaya açılmaya hazırlandığını söyledi.

Laleto Tekstil dünyaya açılmaya hazırlanıyor
28.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:10

Modacı Mehmet Sait Dalmış, Laleto Tekstilin dünyaya açılmaya hazırlandığını söyledi.

Laleto Tekstilin yakın zamanda büyük başarılara imza atacağını belirten Mehmet Sait Dalmış, birbirinden kaliteli tasarımlarıyla çıtayı her zaman en yüksek seviyeye taşıyan Laleto Tekstil'in buna uygun ürünler tasarlayarak her zaman ve her şartta en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etti. Modacı Mehmet Sait Dalmış, "Türk moda sektörünün dünyaya açılmasını hedefleyerek kurulan Laleto Tekstil, bu amaç uğruna yapmış olduğu çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada, tekstil ve moda sektöründe farklı ülkelerle işbirliği yapmak isteyen Laleto Tekstil, uluslararası moda organizasyonlarında da adından söz ettirmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda birbirinden ünlü mankenlerin üzerinde Laleto Tekstil ürünlerinin olması hedefleniyor. Kaliteli tasarım ürünlerinin kendisini gösterdiği bu marka; moda organizasyonları sayesinde kısa zamanda adını tüm dünyada duyuracak" dedi.

"Laleto Tekstil korona virüs sürecinde de alışveriş yapmak için en iyi adres"

Laleto Tekstilin, tüm dünyanın problemi olan ve halen daha devam eden korona virüs sürecinin alışveriş ve moda alışkanlıklarını nasıl etkilediğini de araştırdığını aktaran Dalmış, "Korona virüs bu dönemde hayatımıza girmemiş olsaydı moda konusunda bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ancak, pandemi süreci insanların alışveriş tercihlerini de değiştirdi. Her şeyden önce, alışverişler, zorunlu sebeplerden dolayı online olarak yapılıyor. Bunun yanı sıra, satın alınan giyim ürünleri de daha farklı. Maske kullanmak, artık bu sürecin bir parçası olmaktan çıktı. Hayatımızın vazgeçilmez unsuru olan maskelerin kıyafetlerle kombin edilmesi de gündeme geldi. Birçok marka kendine özgü maske üretimine başladı. Sonuç olarak, maskelerin rengiyle kıyafetlerin renginin uyumlu olması oldukça önemli bir husus. Laleto Tekstil. bu dönemde daha rahat kıyafetlerin moda olduğunu biliyor. Eşofmanlar ve salaş kıyafetler, insanların evden çıkmaya ihtiyaç duymadığı bu günlerde daha çok tercih ediliyor. Buna ek olarak, basitliğe geri dönüş süreci de hızlandı. Sonuç olarak, Laleto Tekstil, bünyesinde bulunan ürünlerle korona virüs sürecinde de alışveriş yapmak için en iyi adres" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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