Laleper Aytek, Yusuf Sevinçli ve Alp Sime ile fotoğrafta üslup üzerine

17.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:22

Orhan Cem Çetin moderatörlüğünde gerçekleşecek konuşmada, Laleper Aytek Siros Adası, Yusuf Sevinçli Larnaka ve Rodos, Alp Sime ise Çanakkale ve İstanbul'da "Bir Yol Öyküsü" sergisi için özel olarak ürettikleri fotoğrafları farklı üslup, içerik ve teknikler açısından değerlendirecek.

Pera Müzesi, "Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl" sergisi kapsamında, fotoğraf sanatına ilgi duyanlar ve farklı üsluplar hakkında bilgi edinmek isteyenler için düzenlediği sanatçı konuşmalarına devam ediyor. Fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Orhan Cem Çetin'in moderatörlüğünde 18 Şubat Salı günü saat 18.30'da gerçekleşecek söyleşi, bu kez sergide işleri yer alan fotoğraf sanatçıları Laleper Aytek, Yusuf Sevinçli ve Alp Sime'yi ağırlıyor. Konuşma kapsamında Laleper Aytek'in Siros Adası, Yusuf Sevinçli'nin Larnaka ve Rodos, Alp Sime'nin ise Çanakkale ve İstanbul'da Bir Yol Öyküsü sergisi için özel olarak ürettikleri fotoğrafların farklılıkları ve benzerlikleri üslup, içerik ve kullanılan teknikler çerçevesinde ele alınacak.

Fotoğrafın izinde gerçek bir yol öyküsü

1839 yılında, fotoğrafın bulunmasının hemen ardından gerçekleşen ilk fotoğraf gezisinin 180. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen "Bir Yol Öyküsü" sergisi, izleyiciyi Batı'dan Doğu'ya, Kiklad Adaları'nın mavisinden Sina Dağı'nın eteklerindeki kumlara uzayan büyüleyici bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor. Sergi projesi süresince Türkiye'den 10 fotoğrafçı; Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay, Marsilya'dan Şam'a 30'u aşkın tarihi kente yolculuk etti. Türkiye'nin önde gelen fotoğraf sanatçıları, bu kentleri 180 yıl sonra yeniden, günümüzün fotoğraf teknikleri ve güncel bakış açılarıyla yorumladı. Sergi, 1 Mart'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilir.

"Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl" sergisi kapsamında düzenlenen bu son sanatçı buluşması, 18 Şubat Salı günü saat 18.30'da Pera Müzesi sergi salonunda ücretsiz izlenebilir.

Kaynak: Bültenler