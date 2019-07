Laleli "Mikro ihracat" ile şampiyonlar çıkaracak

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, "Temmuz ayından itibaren başlayan mikro ihracat uygulaması ile ilk aşamada ihracata 2,5-3 milyar dolar katkı yapacağız. Bundan sonraki süreçte, Laleli'den ihracat şampiyonları çıkacak." dedi.

Eyyükoca, mart ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Laleli esnaf ziyareti kapsamında müjdesini verdiği, Lalelili mikro ihracatçıların yaptığı ihracatın, kurulacak "ihracat antrepoları" ile kendileri üzerinden faturalandırılmasını kapsayan uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

Yolcu beraberindeki eşyanın ihracat kapsamına alınmasının Laleli'de yeni bir dönemin kapısını açtığını bildiren Eyyüpkoca, mikro ihracat uygulaması ile Laleli'nin

ticaretine 3 milyar dolar değer katacaklarını söyledi.

Laleli'nin temmuz ayından itibaren mikro ihracat uygulaması kapsamına alındığını bildiren Eyyüpkoca, şunları kaydetti:

"İstanbul ve hatta Türkiye ticaretinin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Laleli'de, 'mikro ihracat' uygulaması ile yeni bir dönem başladı. Yıllardır kargo şirketleri üzerinden faturalandırılan Laleli ihracatı artık büyük ölçüde kayıtlı hale gelecek. Esnafımız resmen ihracatçı kimliğine kavuşacağı için KDV iadesi ve devlet teşvikleri başta olmak üzere bir çok avantajdan yararlanabilecek.

Temmuz ayından itibaren başlayan mikro ihracat uygulaması ile ilk aşamada ihracata 2,5-3 milyar dolar katkı yapacağız. Laleli ticareti yıllardır ihracat kapsamında görülmedi ve 'yolcu beraberinde eşya' adı altında sınıflandırıldı. Şimdi Laleli esnafı ihracat antreposu yöntemi ile mikro ihracatçı oldu. Bundan sonraki süreçte, Laleli'den ciddi anlamda ihracat şampiyonları çıkacak. İhracat antrepoları Laleli algısına ve Laleli ticaretine ciddi katkı yapacak."

"Laleli ihracatı kayıt altına alınacak"

Ankara ile sık sık görüşüp, esnafın talebini ilettiklerini anımsatan Eyyüpkoca, gelinen noktada tebliğ düzenlemesi yapıldığını, temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme uyarınca "ihracat antreposu" yöntemiyle Laleli esnafının mikro ihracatçı kapsamına alındığını bildirdi.

Eyyüpkoca, "Böylece esnafımız resmi olarak ihracatçı görüneceği için yıllardır kargo şirketleri üzerinden faturalandırılan Laleli ihracatı kayıt altına alınacak. Projenin gerçekleşmesine destek veren Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay ve ilgili bürokratlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Laleli Fashion Shopping Festival

Toplantı kapsamında, 5-9 Ağustos'ta 8'incisi düzenlenecek Laleli Fashion Shopping Festival'in de detaylarını paylaşan Gıyasettin Eyyüpkoca, bu kapsamda 12 ülkeden 250 alıcının Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Festival ile Laleli'yi bir kez daha Türkiye'nin en büyük açık hava alışveriş merkezine dönüştüreceklerini vurgulayan Eyyüpkoca, şunları aktardı:

"Laleli'de yaklaşık 7 bin esnafımız ticaret yapıyor. LASİAD olarak festivali bölgenin ticaretini ve turizmini canlandırmanın yanı sıra marka değerini çok daha yukarılara taşımamızı sağlayan bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz. Bu yıl festival için 40 civarında hazır giyim firmamız stant kuracak. Çok sayıda ülkeden her biri en az 10 mağaza sahibi 250 alıcıyı ağırlayacağız. Firmalarımız ile misafirlerimiz festival boyunca ticari bağlantıların yanı sıra, B2B görüşmeler yapma imkanı bulacaklar.

Festival, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Fatih Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Garanti Bankası tarafından destekleniyor. Her birine teşekkür ediyoruz."

"İran sezon sonu stoklarımızı eritme noktasında bizim için elzem pazarlardan biriydi"

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eyyüpkoca, bundan sonra Laleli ihracatının daha fazla kayıtlara gireceğini dile getirdi.

Laleli'de şu an 7 bine yakın iş yeri bulunduğunu aktaran Eyyüpkoca, bunların ilk etapta yüzde 50'sinin bu uygulamadan yararlanmasını beklediklerini söyledi.

Eyyüpkoca, toplantı kapsamında sektörün durumuna ilişkin de bilgi verdi. Dünyada yaşanan ticaret savaşlarının her yeri olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğine işaret eden Eyyüpkoca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Komşu ülkelerimiz de sıkıntılar var, dünyada aşırı bir gerginlik ve sıkıntılar var. Özellikle ABD'nin içinde bulunduğu ticaret savaşları hem bölgemizi, hem bizi, yaptığımız satışları etkiliyor. ABD-Rusya ve ABD-Çin arasındaki didişmenin bizim ticaretimize de direkt yansımaları ve etkileri var. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı farklı bir duruşu var, vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeyin, alışveriş yapmayın, güvenli değil.' gibi çağrılar yapıyor. Bu, özellikle abiye çalışan bir çok üreticiyi zorluyor. İran'ın ambargoya tabi olması, oradaki ekonomik sıkıntılar, özellikle Laleli, Merter, Osmanbey gibi bir çok bölgeyi ciddi etkiliyor çünkü İran sezon sonu stoklarımızı eritme noktasında bizim için elzem pazarlardan biriydi."

"İklimde yaşanan değişiklik, bizi bocalatıyor"

İhracat antreposu uygulamasından kaynaklanan Laleli ihracatının, TİM rakamlarına tam yansımasının birkaç ayı bulabileceğini dile getiren Eyyüpkoca, bu aydan itibaren bu yansımaların yavaş yavaş görülmeye başlanacağını dile getirdi.

Eyyüpkoca, "Laleli'de birçok firma zaten kayıt altında ama yolcu beraberi satış olduğu için ihracatla alakası yok. İlk etapta en az yüzde 50'lik kısmın bu ihracat uygulamasından yararlanmasını bekliyoruz." dedi.

Mevsimlerin satışlara ve ekonomiye etkisine işaret eden Eyyüpkoca, bunun sezon değişiklikleri noktasında esnafı bocalattığını anlattı.

Eyyüpkoca, şu bilgileri verdi:

"İlk 6 ayda yaşadıklarımızdan biri buydu. Bizim için mayıs ayı, özellikle Laleli için en iyi ay olması gerekirken, bu sene mayıs ayındaki hava şartlarından dolayı, özellikle Rusya'daki iklim şartlarından dolayı, bir çok firma beklediklerinin çok altında satış rakamına ulaştı. İlk 6 ayımız bir önceki seneden daha kötü değil, belki bir tık üstünde, ya da paralel geçti ama beklediğimizin daha üstünde değil.Geçtiğimiz sene Laleli'de resmi ve gayri resmi rakamları topladığımızda, 4,5-5 milyar dolar bir işlem hacmi vardı. Bu yılı da aşağı yukarı aynı miktarlarla kapatacağımızı öngörüyoruz. Belki bir tık üstünde olabilir ama bu sene için de aynı rakamları öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya pazarında, Çin'i rakip olarak görmediklerini dile getiren Eyyüpkoca, orada da fiyatların yükseldiğini ve rekabet gücünün her geçen gün azaldığını söyledi.

Eyyüpkoca, "Çin fiyatları ile bizim aramızdaki makas git gide kapanıyor. Bizim avantajımız, çok daha hızlı servis yapabiliyor, daha kaliteli ürün üretebiliyor ve sabahtan akşama Rusya'ya sevkiyatı yapabiliyoruz. Bu avantajları kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA