Laleli esnafından ticarete 3 milyar dolarlık katkı

Yolcu beraberindeki satışların ihracata dahil edilmesiyle birlikte Laleli'deki tekstil satışları artık ihracat kapsamında sayılacak.

Laleli esnafından ticarete 3 milyar dolarlık katkı

Yolcu beraberindeki satışların ihracata dahil edilmesiyle birlikte Laleli'deki tekstil satışları artık ihracat kapsamında sayılacak. Bu satışların ihracata katkısı ise 3 milyar dolar olacak.

Kaynak: Dunya.com

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