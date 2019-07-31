Laleli esnafından ticarete 3 milyar dolarlık katkı
Yolcu beraberindeki satışların ihracata dahil edilmesiyle birlikte Laleli'deki tekstil satışları artık ihracat kapsamında sayılacak.
Yolcu beraberindeki satışların ihracata dahil edilmesiyle birlikte Laleli'deki tekstil satışları artık ihracat kapsamında sayılacak. Bu satışların ihracata katkısı ise 3 milyar dolar olacak.
Kaynak: Dunya.com
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