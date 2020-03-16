Laleli’de ihracatın yarısı Whatsapp ve Telegram’dan
Ekonomik durgunluk nedeni ile ticaretin yüzde 50'sini Whatsapp ve Telegram üzerinden gerçekleştiren Laleli esnafı, bu yolla 2 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi.
16.03.2020 05:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 05:00
Ekonomik durgunluk nedeni ile ticaretin yüzde 50'sini Whatsapp ve Telegram üzerinden gerçekleştiren Laleli esnafı, bu yolla 2 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeni ile bu oranın daha da artması bekleniyor.
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Kaynak: Dunya.com