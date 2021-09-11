Laleli'de esnaf ile alkollü olduğu öne sürülen kişiler arasında kavga - Haberler
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Laleli'de esnaf ile alkollü olduğu öne sürülen kişiler arasında kavga

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Laleli'de esnaf ile alkollü olduğu öne sürülen kişiler arasında kavga

FATİH'te, alkollü olduğu öğrenilen iki kişi ile esnaf arasında kavga çıktı.

FATİH'te, alkollü olduğu öğrenilen iki kişi ile esnaf arasında Kavga çıktı. Ellerindeki bıçakları esnafın ve çevredeki vatandaşların üzerine savuran şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Laleli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü olduğu öğrenilen iki kişi, cadde üzerindeki bir esnafı ziyaret geldi. Bu sırada alkollü kişiler ile çevre esnafı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi ellerindeki bıçakları esnaf ve çevredeki vatandaşlara savurmaya başladı. Yaşanan panik üzerine çevredekiler kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Laleli'de esnaf ile alkollü olduğu öne sürülen kişiler arasında kavga

Laleli'de esnaf ile alkollü olduğu öne sürülen kişiler arasında kavga

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Laleli'de esnaf ile alkollü olduğu öne sürülen kişiler arasında kavga - Haberler
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