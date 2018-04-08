Laleler Dülük Tabiat Parkı'na İlgiyi Artırdı

Şehitkamil Belediyesince kurulan Dülük Tabiat Parkı, baharda rengarenk lalelerle farklı bir güzelliğe büründü.

Lalelerle kaplanan Dülük Tabiat Parkı, çok sayıda ziyaretçiyi çekti. Binlerce lalenin oluşturduğu görsel şöleni görmek isteyen Gaziantepliler, güzel havayı da değerlendirmek için adeta parka akın etti.

Parkta gezerek stres atan Gaziantepliler, rengarenk lalelerin oluşturduğu güzel manzarada fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.