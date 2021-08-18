?LALE VADİSİ 2. ETABINDA HUMMALI ÇALIŞMA
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?LALE VADİSİ 2. ETABINDA HUMMALI ÇALIŞMA

?LALE VADİSİ 2. ETABINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Habermetre - Haberler | Toplum

MUŞ BELEDİYESİ, PEYZAJ PROJELERİ İLE ŞEHRE NEFES ALDIRIYOR Muş'un yeşil alan kapasitesini uyguladığı projelerle 400 bin metrekarenin üzerine çıkararak önemli bir başarıya imza atan Muş Belediyesi, yeni projelerle hedeflerin ötesinde çalışmalar yapıyor.

MUŞ BELEDİYESİ, PEYZAJ PROJELERİ İLE ŞEHRE NEFES ALDIRIYOR Muş'un yeşil alan kapasitesini uyguladığı projelerle 400 bin metrekarenin üzerine çıkararak önemli bir başarıya imza atan Muş Belediyesi, yeni projelerle hedeflerin ötesinde çalışmalar yapıyor. Son olarak uygulanan Lale Vadisi 2. Etap projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Karni Deresi Rekreasyon Projesi ile atıl durumda olan 90 bin metrekare alanı şehrin cazibe merkezi haline getiren Muş Belediyesi, söz konusu parkın 2. Etabını da başlatarak Muş'un yeşil alan kapasitesini arttırmaya devam ediyor. 40 bin metrekare alan üzerinde uygulanan Lale Vadisi 2. Etap projesi temel atma töreni sonrası hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. Teknik personellerden ve yüklenici firma temsilcilerinden projenin gidişatı hakkında bilgi alan Başkan Asya, zaman zaman karşılaştığı mahalle sakinleriyle de ayaküstü sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. 7 yıl içerisinde Muş'a önemli parklar kazandırarak yeşil alan konusunda yaşanan eksikliği tamamen giderdiklerini ifade eden Başkan Asya, "İlimiz her geçen gün gelişerek güzelleşiyor. Bizler de Muş'umuzun imarı ve inşasında kalıcı eserler bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Son yıllarda ilimize kazandırdığımız yeşil alanlar, güzel bir görüntünün yanı sıra vatandaşlarımıza vakit geçirebilecekleri alternatif mekanlar oldu. Lale Vadisi Parkımızı ilk etabının ardından 2. Etabını da başlattık. 40 bin metrekare alan üzerine uyguladığımız proje ile atıl durumdaki bir alanı da şehrimize kazandırmış olacağız. Projemizin teslim süresi önümüzdeki yıl olmasına rağmen bu yıl büyük bir kısmı tamamlanmış oldu. İnşallah Lale Vadisi 2. Etap, devir işlemleri devam eden Millet Bahçesi ve mevcut yeşil alanlarımızda hemşehrilerimiz aileleri ile güzel vakit geçirip eğlenebilecekler" dedi. LÜTFEN YEŞİL ALANLARIMIZI KORUYALIM Yaz mevsiminde parkların yoğun olarak kullanıldığına dikkat çeken Başkan Asya, "Halkımızın güzel bir ortamda dinlenebileceği, aileleri ile birlikte temiz hava alarak güzel zaman geçirebilmeleri amacıyla yapılan yeşil alanlarımıza sahip çıkalım. Vatandaşlarımızın bu alanlarda günlük ihtiyaçlarını giderdikten sonra etrafa yayılan çöpleri toplayarak, çevrenin temiz kalmasını sağlamalarını bekliyoruz. Birlikte yeşil alanlarımızı korumalıyız. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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