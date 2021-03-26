Lale Şekeroğlu kimdir? Müge Anlı'da aranan Lale Şekeroğlu nerede, bulundu mu?
Lale Şekeroğlu bulundu mu.? Lale Şekeroğlu'na ne oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Lale Şekeroğlu kimdir, nerede? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Lale Şekeroğlu konusu ele alınıyor. Lale Şekeroğlu nerede?
Lale Şekeroğlu kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da aranan Lale Şekeroğlu nerede, bulundu mu?
LALE ŞEKEROĞLU KİMDİR?
2 çocuk annesi Lale Şekeroğlu, ayrılmak istediği eşi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldı.
LALE ŞEKEROĞLU BULUNDU MU?
Uzun süredir ailesinin ulaşamadığı Lale Şekeroğlu'nu aramak için babası Müge Anlı'nın programına katıldı.